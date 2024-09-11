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Литва ніколи не визнає анексію Криму та окупацію інших територій України - Науседа

Литва ніколи не визнає анексію Криму та окупацію інших територій України - Науседа

Київ • УНН

 • 17023 перегляди

Президент Литви Гітанас Науседа заявив про непохитну підтримку України. Литва вимагатиме від росії дотримання міжнародного права та виведення військ до визнаних кордонів.

Президент Литви Гітанас Науседа  наголосив на непохитній підтримці України з боку Литви, яка ніколи не визнає окупацію Криму та інших українських територій, і буде вимагати від росії дотримання міжнародного права та виведення військ до визнаних кордонів. Про це він заявив на Четвертому саміті Кримської платформи, передає кореспондент УНН.

"Ця війна стає все більш брутальною та небезпечною", - каже президент Литви. 

Науседа зазначив, що обираючи злочинний шлях у 2014 році росія залишила своє місце у міжнародній спільноті і щороку вона все з глибше потрапляє у ту діру, яку створила власними руками.

"Сьогодні ми тут для того, щоб допомогти Україні. Литва ніколи не визнає окупацію та незаконну анексію Криму та інших територій України. Ми завжди вимагатимемо, щоб росія почала поважати міжнародне право і припинила переслідувати населення на ТОТ та відвела свої всі війська до міжнародно визнаних кордонів", - додав він. 

Нагадаємо 

Президент Литви Гітанас Науседа на четвертому саміті міжнародної Кримської платформи заявив, що світ не може допустити, щоб масові порушення прав людини в окупованому Криму стали "новою нормою".  

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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