Литва вскоре передаст Украине системы NASAMS
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Литва вскоре передаст пусковые установки системы ПВО NASAMS Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на министерство обороны Литвы.
Министр национальной обороны Арвидас Анушаускас подчеркнул, что Литва формирует пакеты поддержки Украины в ответ на самые большие потребности и приоритеты Украины.
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"Поэтому Литва вскоре передаст системы ПВО NASAMS, а совместно с отдельными государствами Евросоюза заказываются 155-мм боеприпасы для украинской армии", - говорится в сообщении.
По словам министра, подготовка к зиме уже началась, поэтому в ближайшее время Литва передаст Украине электрогенераторы и другое оборудование, необходимое для холодного сезона.
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Для США приоритетными вопросами по помощи Украине являются дополнительные системы ПВО и боеприпасы для артиллерии.