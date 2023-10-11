Литва незабаром передасть Україні системи NASAMS
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Литва незабаром передасть пускові установки системи ППО NASAMS Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство оборони Литви.
Міністр національної оборони Арвідас Анушаускас підкреслив, що Литва формує пакети підтримки України у відповідь на найбільші потреби та пріоритети України.
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"Тому Литва незабаром передасть системи ППО NASAMS, а спільно з окремими державами Євросоюзу замовляються 155-мм боєприпаси для української армії", - йдеться в повідомленні.
За словами міністра, підготовка до зими вже почалася, тому найближчим часом Литва передасть Україні електрогенератори та інше обладнання, необхідне для холодного сезону.
Доповнення
Для США пріоритетними питаннями щодо допомоги Україні є додаткові системи ППО і боєприпаси для артилерії.