Литва не несет ответственности за мнение Еврокомиссии по калининградскому транзиту - премьер

ukru
10:46 • 2344 просмотра

Стармер на "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 41205 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 110734 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 122651 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 111385 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141074 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139712 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114014 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 107070 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 93539 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

15 марта, 01:46 • 74058 просмотра
В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

В Чернигове локализовали пожар после удара агрессора по жилой многоэтажке

15 марта, 02:18 • 53720 просмотра
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 63366 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 52900 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 51582 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 41205 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

07:00 • 51582 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 238655 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 268556 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 205484 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 3849 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 110734 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 102725 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 120534 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 122948 просмотра
Актуальное
Литва не несет ответственности за мнение Еврокомиссии по калининградскому транзиту - премьер

Литва не несет ответственности за мнение Еврокомиссии по калининградскому транзиту - премьер

Киев • УНН

 • 208575 просмотра

КИЕВ. 14 июля. УНН. Продолжать споры с партнерами ЕС по поводу калининградского транзита было бы нерационально. Такое мнение выразила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, призывая сосредоточиться на поддержке Украины и новых санкциях в отношении москвы, пишет УНН со ссылкой на lrt.lt.

Цитата

"Нерационально в наше время рассеивать внимание и использовать его для дискуссий о том, можно ли перевезти одну килотонну стали из одной части России в Калининградскую область по железной дороге", — заявила журналистам в четверг Шимоните.

Детали

Так она высказалась после того, как Еврокомиссия в среду решила разрешить транзит подсанкционных российских товаров в Калининград для нужд этого российского эксклава.

Представители Литвы и Еврокомиссии в последние недели проводили консультации по транзиту подсанкционных товаров в Калининград после возмущения россии ограничениями на транзит стали, вступившими в силу в июне.

По словам Шимоните, дальнейшие споры были бы "настоящей победой кремля".

"Поэтому приоритет должен быть отдан дальнейшей всемерной поддержке Украины в войне против России и скорейшему согласованию седьмого пакета санкций, чего мы ожидаем в ближайшее время", - сказала премьер-министр.

По ее словам, Литва принимает во внимание основные принципы транзита, предоставленные Европейской Комиссией, и "из уважения к самому учреждению и предоставленным ему полномочиям» и «ради единого трактования, что является одной из основных задач этих принципов".

"Мы можем игнорировать это. (...) Тогда конечной остановкой наших разногласий станет Суд справедливости Европейского Союза", - сказала премьер-министр.

По ее словам, Европейская комиссия не обязана согласовывать подготовленные ею руководящие принципы с государствами-членами, поэтому Литва благодарна за состоявшиеся консультации, выслушанные замечания и предложения.

"Однако ответственность за мнение Европейской Комиссии лежит на самой Европейской Комиссии, и учреждения Литовской Республики не должны и не могут брать на себя ответственность за мнение Европейской Комиссии", - заявила Шимоните.

Напомним

Накануне Европейская комиссия сегодня опубликовала дополнительные рекомендации для государств-членов ЕC по транзиту товаров из россии, включая перевозки в и из Калининграда.

Дополнение

Транзит некоторых российских товаров в Калининград прекратился после вступления в силу санкций ЕС, объявленных в связи с вторжением москвы в Украину. Они запрещают ввоз указанных товаров на территорию ЕС. Правила были обновлены после того, как Россия пригрозила принять ответные меры, когда в июне вступили в силу ограничения на транзит некоторых российских товаров, таких, как сталь и черные металлы.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ЭкономикаНовости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы