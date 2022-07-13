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Еврокомиссия опубликовала руководство по транзиту санкционных товаров в Калининград

Еврокомиссия опубликовала руководство по транзиту санкционных товаров в Калининград

Киев • УНН

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КИЕВ. 13 июля. УНН. Европейская комиссия сегодня опубликовала дополнительные рекомендации для государств-членов ЕC по транзиту товаров из россии, включая перевозки в и из Калининграда, пишет УНН.

Детали

Руководство указывает, что транзит санкционных товаров автомобильным транспортом с российскими операторамичерез территорию Союза не разрешен в соответствии с мерами ЕС.

В то же время уточняется, что аналогичного запрета не существует для железнодорожного транспорта при определенных условиях.

Транзит санкционных военных товаров и товаров и технологий двойного назначения полностью запрещен независимо от вида транспорта.

Цитата

"Согласно статье 3(l) Положения, автотранспортным предприятиям, учрежденным в россии, запрещено перевозить товары автомобильным транспортом по территории Союза, в том числе транзитом. Однако этот запрет не распространяется на перевозку товаров транзитом через территорию Союза между Калининградской областью и россией, при условии, что перевозка таких товаров не запрещена иным образом в соответствии с Постановлением. Таким образом, транзит санкционных товаров автомобильным транспортом не допускается", - сказано в руководстве.

Дополнение

Транзит некоторых российских товаров в Калининград прекратился после вступления в силу санкций ЕС, объявленных в связи с вторжением москвы в Украину. Они запрещают ввоз указанных товаров на территорию ЕС. Правила были обновлены после того, как Россия пригрозила принять ответные меры, когда в июне вступили в силу ограничения на транзит некоторых российских товаров, таких, как сталь и черные металлы.

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