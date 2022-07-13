Єврокомісія опублікувала рекомендації з транзиту санкційних товарів до Калінінграда

Деталі

У рекомендаціях зазначено, що транзит санкційних товарів автомобільним транспортом з російськими операторами через територію Союзу не дозволено відповідно до заходів ЄС.

Водночас уточнюється, що аналогічної заборони немає для залізничного транспорту за певних умов.

Транзит санкційних військових товарів та товарів і технологій подвійного призначення повністю заборонено незалежно від виду транспорту.

Цитата

"Згідно зі статтею 3(l) Положення, автотранспортним підприємствам, заснованим у росії, заборонено перевозити товари автомобільним транспортом територією Союзу, у тому числі транзитом. Однак ця заборона не поширюється на перевезення товарів транзитом через територію Союзу між Калінінградською областю та росією, за умови, що перевезення таких товарів не заборонено іншим чином відповідно до Постанови. Таким чином, транзит санкційних товарів автомобільним транспортом не допускається", - йдеться у рекомендаціях.

Доповнення

Транзит деяких російських товарів до Калінінграда припинився після набрання чинності санкціями ЄС, оголошеними у зв'язку з вторгненням москви до України. Вони забороняють ввезення вказаних товарів на територію ЄС. Правила були оновлені після того, як росія пригрозила вжити заходів у відповідь, коли в червні набули чинності обмеження на транзит деяких російських товарів, таких, як сталь і чорні метали.