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Литва не несе відповідальності за думку Єврокомісії щодо калінінградського транзиту - прем'єр

Литва не несе відповідальності за думку Єврокомісії щодо калінінградського транзиту - прем'єр

Київ • УНН

 • 208581 перегляди

КИЇВ. 14 липня. УНН. Продовжувати суперечки з партнерами ЄС щодо калінінградського транзиту було б нераціонально. Таку думку висловила прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте, закликаючи зосередитися на підтримці України та нових санкціях щодо москви, пише УНН з посиланням на lrt.lt.

Цитата

"Нераціонально в наш час розсіювати увагу і використовувати його для дискусій про те, чи можна перевезти одну кілотонну сталі з однієї частини росії до Калінінградської області залізницею", — заявила журналістам у четвер Шимоніті.

Деталі

Так вона висловилася після того, як Єврокомісія в середу вирішила дозволити транзит підсанкційних російських товарів до Калінінграда для потреб цього російського ексклаву.

Представники Литви та Єврокомісії в останні тижні проводили консультації щодо транзиту підсанкційних товарів до Калінінграда після обурення росії обмеженнями на транзит сталі, що набрали чинності у червні.

За словами Шимоніте, подальші суперечки були б "справжньою перемогою кремля".

"Тому пріоритет має бути відданий подальшій всілякій підтримці України у війні проти росії та якнайшвидшому погодженню сьомого пакету санкцій, чого ми очікуємо найближчим часом", - сказала прем'єр-міністр.

За її словами, Литва бере до уваги основні принципи транзиту, надані Європейською Комісією, і "з поваги до самої установи та наданих їй повноважень" і "заради єдиного трактування, що є одним із основних завдань цих принципів".

"Ми можемо ігнорувати це. (...) Тоді кінцевою зупинкою наших розбіжностей стане Суд справедливості Європейського Союзу", - сказала прем'єр-міністр.

За її словами, Європейська комісія не зобов'язана узгоджувати підготовлені нею керівні принципи з державами-членами, тому Литва вдячна за консультації, вислухані зауваження та пропозиції.

"Однак відповідальність за думку Європейської Комісії лежить на самій Європейській Комісії, і установи Литовської Республіки не повинні та не можуть брати на себе відповідальність за думку Європейської Комісії", - заявила Шимоніте.

Нагадаємо

Напередодні Європейська комісія опублікувала додаткові рекомендації для держав-членів ЄС з транзиту товарів з росії, включаючи перевезення до та з Калінінграда.

Доповнення

Транзит деяких російських товарів до Калінінграда припинився після набрання чинності санкціями ЄС, оголошеними у зв'язку з вторгненням Москви до України. Вони забороняють ввезення вказаних товарів на територію ЄС. Правила були оновлені після того, як росія погрожувала вжити заходів у відповідь, коли в червні набули чинності обмеження на транзит деяких російських товарів, таких, як сталь і чорні метали.

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