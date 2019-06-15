Литва и Эстония обсудили будущее Восточного соседства ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июня. УНН. Министры иностранных дел Литвы и Эстонии Линас Линкявичюс и Урмас Рейнсалу накануне обсудили будущее политики Восточного соседства Евросоюза (ЕС). Об этом УНН сообщает со ссылкой на Delfi.
"Политика восточного соседства не должна стать техническим процессом, мы обязаны сохранить динамику сотрудничества и больше учитывать пожелания наших партнеров", – заявил Линкявичюс.
Во время встречи министры также обсудили реализацию общих энергетических и транспортно-инфраструктурных проектов, указали в МИД Литвы.
Новый министр иностранных дел Эстонии прибыл с первым официальным визитом в Вильнюс после того, как в апреле принесло присягу новое эстонское правительство.
Европейская политика соседства регулирует отношения ЕС с 16 ближайшими восточными и южными соседями, на Востоке это: Армения, Азербайджан, Беларусь, Молдова и Украина.
Напомним, ранее посол ЕС в Украине Хюг Мингарелли указал, что Украина, будучи частью инициативы Евросоюза "Восточное партнерство", может многое предложить ее членам.