Литва і Естонія обговорили майбутнє Східного сусідства ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Міністри закордонних справ Литви та Естонії Лінас Лінкявічюс і Урмас Рейнсалу напередодні обговорили майбутнє політики Східного сусідства Євросоюзу (ЄС). Про це УНН повідомляє з посиланням на Delfi.
"Політика східного сусідства не повинна стати технічним процесом, ми зобов'язані зберегти динаміку співробітництва і більше враховувати побажання наших партнерів", - заявив Лінас Лінкявічюс.
Під час зустрічі міністри також обговорили реалізацію спільних енергетичних і транспортно-інфраструктурних проектів, вказали у МЗС Литви.
Новий міністр закордонних справ Естонії прибув з першим офіційним візитом до Вільнюса після того, як у квітні склав присягу новий естонський уряд.
Європейська політика сусідства регулює відносини ЄС з 16 найближчими східними і південними сусідами, на Сході це: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Молдова і Україна.
Нагадаємо, раніше посол ЄС в Україні Хюг Мінгареллі вказав, що Україна, будучи частиною ініціативи Євросоюзу "Східне партнерство", може багато чого запропонувати її членам.