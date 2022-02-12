Литва готова расширить поддержку Украине если Россия вторгнется в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. Литва в случае российского вторжения в Украину готова расширить поддержку Украины, заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните в "субботнем интервью" Радио Свобода. Об этом информирует УНН.
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"Как я уже говорила: мы уже собираем запросы на помощь, которую мы можем обеспечить, что касается знаний или оборудования, или каких-либо других потребностей. Поэтому мы думаем, что то, что мы уже предоставили - это еще не все. Мы готовы сделать больше", - сказала Шимоните.
Добавим
Ряд стран уже отпрвили свою военную помощь Украине среди которых США, Британия и Польша.
Напомним
Учитывая отсутствие информации о совместные военные учения союзников Вооруженных сил Беларуси и России, Литва вместе с Латвией и Эстонией обратилась к Беларуси с просьбой предоставить детальные объяснения относительно необычного военного наращивания в стране.