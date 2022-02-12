Литва готова розширити підтримку Україні якщо Росія вторгнеться в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Литва у випадку російського вторгнення в Україну готова розширити підтримку України, заявила прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте у “Суботньому інтерв’ю” Радіо Свобода. Про це інформує УНН.
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«Як я вже казала: ми вже збираємо запити на допомогу, яку ми можемо забезпечити, що стосується знань чи обладнання, чи будь-яких інших потреб. Тому ми думаємо, що те, що ми вже надали – це ще не все. Ми готові зробити більше», – сказала Шимоніте.
Додамо
Низка країн вже відпрвили свою військову допомогу Україні серед якиїх США, Британія та Польща.
Нагадаємо
З огляду на відсутність інформації про спільні військові навчання союзників Збройних сил Білорусі та Росії, Литва разом з Латвією та Естонією звернулася до Білорусі з проханням надати детальні пояснення щодо незвичайного військового нарощування в країні.