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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 45775 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Литва готова розширити підтримку Україні якщо Росія вторгнеться в Україну

Литва готова розширити підтримку Україні якщо Росія вторгнеться в Україну

Київ • УНН

 • 18706 перегляди

КИЇВ. 13 лютого. УНН. Литва у випадку російського вторгнення в Україну готова розширити підтримку України, заявила прем’єр-міністерка Литви Інґріда Шимоніте у “Суботньому інтерв’ю” Радіо Свобода. Про це інформує УНН.

Цитата

«Як я вже казала: ми вже збираємо запити на допомогу, яку ми можемо забезпечити, що стосується знань чи обладнання, чи будь-яких інших потреб. Тому ми думаємо, що те, що ми вже надали – це ще не все. Ми готові зробити більше», – сказала Шимоніте.

Додамо

Низка країн вже відпрвили свою військову допомогу Україні серед якиїх США, Британія та Польща.

Нагадаємо

З огляду на відсутність інформації про спільні військові навчання союзників Збройних сил Білорусі та Росії, Литва разом з Латвією та Естонією звернулася до Білорусі з проханням надати детальні пояснення щодо незвичайного військового нарощування в країні.

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