Литва, Латвія та Естонія вимагають у Білорусі детального пояснення про військове нарощування на кордонах країни
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. З огляду на відсутність інформації про спільні військові навчання союзників Збройних сил Білорусі та Росії, Литва разом з Латвією та Естонією звернулася до Білорусі з проханням надати детальні пояснення щодо незвичайного військового нарощування в країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на МЗС Литви.
Деталі
Литва скористалася можливістю, наданою Віденським документом про заходи зміцнення довіри та безпеки, щоб активувати механізм консультацій і співпраці щодо незвичайної військоваї діяльністі. Країни Балтії направили Білорусі запитання щодо незвичайного нарощування військ для навчань на території Білорусі, використовуваної військової техніки, кількості російських і білоруських солдатів, які беруть участь, та запланованого повернення до їхнього звичного місця дислокації. Згідно з умовами Віденського документа Білорусь зобов’язана відповісти сьогодні, але поки не відповіла.
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«Ми закликаємо Білорусь поважати свої міжнародні зобов’язання та надавати інформацію про характер і масштаб військових навчань. Ухилення від прозорого надання інформації про військові навчання та розміщення російських військ у Білорусі, а отже, дотримання міжнародних зобов’язань викликає серйозні занепокоєння з приводу агресивних намірів Росії та Білорусі», – заявив міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс.
Віденський документ є ключовим заходом зміцнення довіри та безпеки, завдяки якому створюється прозорість і знижується ризик.
Нагадаємо
У Білорусі розпочалися масштабні російсько-білоруські військові навчання.