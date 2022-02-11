Литва, Латвия и Эстония требуют у Беларуси детального объяснения о военном наращивании на границах страны
Киев • УНН
КИЕВ. 12 февраля. УНН. Учитывая отсутствие информации о совместные военные учения союзников Вооруженных сил Беларуси и России, Литва вместе с Латвией и Эстонией обратилась к Беларуси с просьбой предоставить детальные объяснения относительно необычного военного наращивания в стране. Об этом сообщает УНН со ссылкой на МИД Литвы.
Детали
Литва воспользовалась возможностью, предоставленной Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности, чтобы активировать механизм консультаций и сотрудничества в отношении необычной военной деятельности. Страны Балтии направили Беларуси вопросы относительно необычного наращивания войск для учений на территории Беларуси, используемой военной техники, количества российских и белорусских солдат, которые принимают участие, и запланированного возвращения к их привычного места дислокации. Согласно условиям Венского документа Беларусь обязана ответить сегодня, но пока не ответила.
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“Мы призываем Беларусь уважать свои международные обязательства и предоставлять информацию о характере и масштаб военных учений. Уклонение от прозрачного предоставления информации о военных учениях и размещении российских войск в Беларуси, а следовательно, соблюдение международных обязательств вызывает серьезные беспокойства по поводу агрессивных намерений России и Беларуси”, — заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис.
Венский документ является ключевой мерой укрепления доверия и безопасности, благодаря которой создается прозрачность и снижается риск.
Напомним
В Беларуси начались масштабные российско-белорусские военные обучения.