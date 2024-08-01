Получение лицензий на экспорт товаров из Украины бизнесу упростили - перевели в электронную форму, сообщили в четверг в Минэкономики, пишет УНН.

Работа над цифровизацией услуг, которые предоставляет государство бизнесу, одна из ключевых составляющих дерегуляции. Сейчас мы полностью переводим получение лицензий экспортерами в электронный формат. И работаем над аналогичным упрощением процедуры для импортеров. Кроме того, упрощаем сам процесс получения разрешительных документов, уменьшая необходимое количество документов для подачи на лицензию - отметила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Детали

Соответствующие изменения в приказ Минэкономики предусматривают:

Подача документов и получение лицензии в электронной форме. При этом для предпринимателей остается возможность по желанию подавать документы в бумажном виде.

Сокращение перечня документов, которые необходимо подать для получения лицензии.

Также изменениями в приказ обновлена форма заявки на выдачу лицензии, форма лицензии, инструкции об их заполнении и положение о порядке лицензирования.

По данным Минэкономики, получить лицензию онлайн можно по ссылке.

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