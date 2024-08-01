Минэкономики перевело процесс получения экспортных лицензий в электронный формат. Упрощена подача документов, сокращен их перечень и обновлены формы заявок и лицензий.
Получение лицензий на экспорт товаров из Украины бизнесу упростили - перевели в электронную форму, сообщили в четверг в Минэкономики, пишет УНН.
Работа над цифровизацией услуг, которые предоставляет государство бизнесу, одна из ключевых составляющих дерегуляции. Сейчас мы полностью переводим получение лицензий экспортерами в электронный формат. И работаем над аналогичным упрощением процедуры для импортеров. Кроме того, упрощаем сам процесс получения разрешительных документов, уменьшая необходимое количество документов для подачи на лицензию
Детали
Соответствующие изменения в приказ Минэкономики предусматривают:
Также изменениями в приказ обновлена форма заявки на выдачу лицензии, форма лицензии, инструкции об их заполнении и положение о порядке лицензирования.
По данным Минэкономики, получить лицензию онлайн можно по ссылке.
Международная торговля товарами в первом полугодии стабильна по сравнению с прошлогодним уровнем - торгпред2 июля 2024, 14:15 • 14950 просмотров