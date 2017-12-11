Литовцы хотят запустить в Украине производство солнечных модулей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Ведущая литовская компания, специализирующаяся на солнечной энергетике и высоких технологиях, Global BOD Group заинтересована в запуске в Украине производства солнечных модулей. Об этом сообщили в Госэнергоэффективности, передает УНН.
“Во время встречи председателя Госэнергоэффективности Сергея Савчука с головой Global BOD Group Видмантас Янулевичюсом, стало известно, что компания уже рассматривает Украину как потенциальную платформу для работы. Планируется учредить предприятие по производству солнечных модулей в Херсонской области, — говорится в сообщении агентства.
Как уточнили в Госэнергоэффективности, с этой целью в сентябре этого года был подписан меморандум о сотрудничестве между Global BOD Group и Херсонской ОГА.
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В свою очередь председатель Агентства рассказал представителям компании о перспективах создания подобных производственных мощностей в Украине.
“Во многих областях Украины, особенно южных, есть высокий потенциал использования солнечной энергии. Кроме этого, благодаря законодательным стимулам многие инвесторы активно устанавливают солнечные станции. Например, в 2016 году среди 120,6 МВт новых установленных мощностей объектов возобновляемой электроэнергетики 99,1 МВт — это объекты солнечной энергетики. За 9 месяцев 2017 имеем 202 МВт новых „зеленых“ мощностей, из которых 167 МВт — это СЭС”, — обратил внимание Савчук.
Кроме того, он добавил, что в Украине “солнечную” электроэнергию активно переходят частные домохозяйства.
“Стимулом к этому стал привязанный к курсу евро „зеленый“ тариф на электроэнергию, производимую солнечными установками мощностью до 30 кВт. Поэтому для инвесторов, работающих в солнечной энергетике, открываются значительные рынки для работы в Украине”, — резюмировал Савчук.
Отметим, по итогам встречи стороны договорились расширять сотрудничать и определять возможности создания предприятий по производству солнечных панелей в разных регионах Украины при участии литовских инвестиций и технологий.
Напомним, из среды всех стран Европы коэффициент по “зеленых” тарифов в Украине самый большой.