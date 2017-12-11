Литовці хочуть запустити в України виробництво сонячних модулів

КИЇВ. 11 грудня. УНН. Провідна литовська компанія, що спеціалізується на сонячній енергетиці та високих технологіях, Global BOD Group зацікавлена у запуску в України виробництва сонячних модулів. Про це повідомили у Держенергоефективності, передає УНН.