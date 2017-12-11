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Литовці хочуть запустити в України виробництво сонячних модулів

Литовці хочуть запустити в України виробництво сонячних модулів

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Провідна литовська компанія, що спеціалізується на сонячній енергетиці та високих технологіях, Global BOD Group зацікавлена у запуску в України виробництва сонячних модулів. Про це повідомили у Держенергоефективності, передає УНН.

“Під час зустрічі голови Держенергоефективності Сергія Савчука з головою Global BOD Group Відмантасом Янулєвічюсом, стало відомо що, компанія вже розглядає Україну як потенційну платформу для роботи. Планується заснувати підприємство з виробництва сонячних модулів на Херсонщині”, — йдеться у повідомленні Агентства.

Як уточнили в Держенергоефективності, з цією метою у вересні цього року було підписано меморандум про співпрацю між Global BOD Group та Херсонською ОДА.

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У свою чергу голова Агентства розповів представникам компанії про перспективи заснування подібних виробничих потужностей в Україні.

“У багатьох областях України, особливо південних, є високий потенціал використання сонячної енергії. Окрім цього, завдяки законодавчим стимулам чимало інвесторів активно встановлюють сонячні станції. Наприклад, у 2016 році з-поміж 120,6 МВт нових встановлених потужностей об’єктів відновлюваної електроенергетики 99,1 МВт — це об’єкти сонячної енергетики. За 9 місяців 2017 року маємо 202 МВт нових „зелених“ потужностей, з яких 167 МВт — це СЕС”, — звернув увагу Савчук.

Крім того, він додав, що в Україні на “сонячну” електроенергію активно переходять приватні домогосподарства.
“Стимулом до цього став прив’язаний до курсу євро „зелений“ тариф на електроенергію, вироблену сонячними установками потужністю до 30 кВт. Тож для інвесторів, які працюють у сонячній енергетиці, відкриваються значні ринки для роботи в Україні” — резюмував Савчук.

Зазначимо, за підсумками зустрічі сторони домовилися розширювати співпрацювати та визначати можливості заснування підприємств з виробництва сонячних панелей в різних регіонах України за участю литовських інвестицій та технологій.

Нагадаємо, з-посеред усіх країн Європи коефіцієнт щодо “зелених” тарифів в Україні найбільший.

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