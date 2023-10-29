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Литовским военным хотят запретить посещать россию и беларусь

Киев • УНН

 • 63766 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Литовским профессиональным военным планируют запретить въезд в страны, представляющие угрозу национальной безопасности Литвы – а именно россии и беларуси. Соответствующую рекомендацию в Сейм предложил министр оборни Арвидас Анухаускас, пишет LRT, передает УНН.

Литовским военным хотят запретить посещать россию и беларусь

Детали

Согласно законопроекту, страны и территории, куда профессиональным военным запрещен въезд, будут утверждать правительство.

Кроме этого, будет определен порядок исключений, когда по личным обстоятельствам военному нужно посетить недружественную страну, а также, когда выезд будет разрешен при заполнении специальной декларации.

Цитата

«Службы разведки и безопасности России и Беларуси ведут активную разведывательную деятельность в отношении граждан Литвы, посещающих территории этих стран. Поездки литовских военнослужащих в эти страны повышают вероятность и риск вербовки и других враждебных действий в отношении них», — говорится в записке объяснения к законопроекту.

Контекст

В конце сентября Национальный центр кризисного управления заявил, что люди, работающие с секретной информацией, не смогут уехать в Россию, Беларусь и другие страны, представляющие угрозу для Литвы. По данным Центра, эти ограничения коснутся около 56 тысяч человек.

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