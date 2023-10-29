Литовским военным хотят запретить посещать россию и беларусь
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Литовским профессиональным военным планируют запретить въезд в страны, представляющие угрозу национальной безопасности Литвы – а именно россии и беларуси. Соответствующую рекомендацию в Сейм предложил министр оборни Арвидас Анухаускас, пишет LRT, передает УНН.
Детали
Согласно законопроекту, страны и территории, куда профессиональным военным запрещен въезд, будут утверждать правительство.
Кроме этого, будет определен порядок исключений, когда по личным обстоятельствам военному нужно посетить недружественную страну, а также, когда выезд будет разрешен при заполнении специальной декларации.
Цитата
«Службы разведки и безопасности России и Беларуси ведут активную разведывательную деятельность в отношении граждан Литвы, посещающих территории этих стран. Поездки литовских военнослужащих в эти страны повышают вероятность и риск вербовки и других враждебных действий в отношении них», — говорится в записке объяснения к законопроекту.
Контекст
В конце сентября Национальный центр кризисного управления заявил, что люди, работающие с секретной информацией, не смогут уехать в Россию, Беларусь и другие страны, представляющие угрозу для Литвы. По данным Центра, эти ограничения коснутся около 56 тысяч человек.
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