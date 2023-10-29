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Литовським військовим хочуть заборонити відвідувати росію та білорусь

Київ • УНН

 • 63766 перегляди

КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Литовським професійним військовим планують заборонити виїзд до країн, які становлять загрозу національній безпеці Литви – а саме росії та білорусі. Відповідну поправку до Сейма запропонував міністр оборони Арвідас Анушаускас, пише LRT, передає УНН.

Литовським військовим хочуть заборонити відвідувати росію та білорусь

Деталі

Згідно із законопроектом, країни та території, куди професійним військовим заборонено в'їзд, затверджуватимуть уряд.
Крім цього, буде визначено порядок винятків, коли за особистими обставинами військовому потрібно відвідати недружню країну, а також, коли виїзд буде дозволений під час заповнення спеціальної декларації.

Цитата

«Служби розвідки та безпеки росії та білорусі ведуть активну розвідувальну діяльність щодо громадян Литви, які відвідують території цих країн. Поїздки литовських військовослужбовців до цих країн підвищують ймовірність і ризик вербування та інших ворожих дій щодо них», — йдеться у записці пояснення до законопроекту.

Контекст

Наприкінці вересня Національний центр кризового управління заявив, що люди, які працюють із секретною інформацією, не зможуть виїхати до росії, білорусі та інших країн, які становлять загрозу для Литви. За даними центру, ці обмеження торкнуться близько 56 тисяч людей.

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