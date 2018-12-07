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Литовские министры получают личные угрозы от России из-за Украины – Грибаускайте

Киев • УНН

 • 7334 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Литовские чиновники получают личные угрозы от Российской Федерации из-за противодействия российской агрессии в отношении Украины. Об этом заявила президент Литвы Даля Грибаускайте во время встречи с Президентом Украины Петром Порошенко в Киеве, передает корреспондент УНН.

Литовские министры получают личные угрозы от России из-за Украины – Грибаускайте

"Иногда не так просто быть первыми во внедрении санкций. Например, мы получим личные угрозы от России – мои министры, например, министр иностранных дел получил", – сказала президент.

По ее словам, это была ожидаемая реакция, в то же время, подчеркнула она, гораздо важнее – быть открытыми перед лицом агрессора.

Как сообщал УНН, Украина и Литва договорились, что будут не только осуждать, но и совместно действовать, чтобы повысить цену агрессивных действий Российской Федерации.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь – из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

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