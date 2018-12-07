Литовські міністри отримують особисті погрози від Росії через Україну – Грібаускайте
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Литовські чиновники отримують особисті погрози від Російської Федерації через протидію російській агресії щодо України. Про це заявила президент Литви Даля Грібаускайте під час зустрічі з Президентом України Петром Порошенком в Києві, передає кореспондент УНН.
"Іноді не так просто бути першими у впроваджені санкцій. Наприклад, ми отримаємо особисті погрози від Росії – мої міністри, наприклад, міністр закордонних справ отримав", – сказала президент.
За її словами, це була очікувана реакція, водночас, підкреслила вона, набагато важливіше – бути відкритими перед обличчям агресора.
Як повідомляв УНН, Україна і Литва домовились, що будуть не лише засуджувати, а й спільно діяти, щоб підвищити ціну агресивних дій Російської Федерації.
Нагадаємо, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь – з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.