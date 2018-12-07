Україна і Литва домовилися про спільні дії проти російської агресії

КИЇВ. 7 грудня. УНН. Україна і Литва домовились, що будуть не лише засуджувати, а й спільно діяти, щоб підвищити ціну агресивних дій Російської Федерації. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час брифінгу з литовською колегою Далею Грібаускайте у Києві, передає кореспондент УНН.