Україна і Литва домовилися про спільні дії проти російської агресії
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Україна і Литва домовились, що будуть не лише засуджувати, а й спільно діяти, щоб підвищити ціну агресивних дій Російської Федерації. Про це заявив Президент України Петро Порошенко під час брифінгу з литовською колегою Далею Грібаускайте у Києві, передає кореспондент УНН.
"Першочерговим завданням для нас залишається спільна скоординована відсіч російській агресії щодо незаконної анексії Криму, щодо агресії на Сході і щодо нещодавнього акту агресії, який відбувся в нейтральних водах Чорного моря поблизу Керченської протоки і в Керченській протоці", - сказав Президент.
За словами Порошенка, цій темі була приділена особлива увага під час зустрічі двох лідерів.
"Ми домовились з пані президентом (Литви - ред.), що будемо не лише засуджувати, а й спільно діяти, щоб підвищити для агресора ціну, яку він заплатить у випадку агресивних дій", - сказав він.
Порошенко подякував Литві за впровадження санкцій проти учасників агресивних дій в Азовському морі.
25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.