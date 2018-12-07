Украина и Литва договорились о совместных действиях против российской агрессии
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. Украина и Литва договорились, что будут не только осуждать, но и совместно действовать, чтобы повысить цену агрессивных действий Российской Федерации. Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко во время брифинга с литовской коллегой Далей Грибаускайте в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Первоочередной задачей для нас остается совместный скоординированный отпор российской агрессии в отношении незаконной аннексии Крыма, в отношении агрессии на Востоке и недавнего акта агрессии, который состоялся в нейтральных водах Черного моря вблизи Керченского пролива и в Керченском проливе", - сказал Президент.
По словам Порошенко, этой теме было уделено особое внимание во время встречи двух лидеров.
"Мы договорились с госпожой президентом (Литвы - ред.), что будем не только осуждать, но и совместно действовать, чтобы повысить для агрессора цену, которую он заплатит в случае агрессивных действий", - сказал он.
Порошенко поблагодарил Литву за внедрение санкций против участников агрессивных действий в Азовском море.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захваченные в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.