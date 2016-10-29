Самолет загорелся во время взлета в США
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. В лайнера "Boeing - 767" американских авиалиний, именно в Майами, лопнула шина и поврежден двигатель, что и повлекло пожар передает УНН со ссылкой на Newsday.
Отмечается, что капитан судна отменил взлет, все пассажиры были эвакуированы.
В сети интернете появились многочисленные фото и видео ролики, в частности в Тwitter FlightAlerts и American Airlines.
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Сообщают, что 8 пассажиров получили легкие травмы. На борту находился 161 пассажир и 9 членов экипажа.
Инцидент произошел 28 октября, в 22:35 по киевскому времени.
В настоящее время пожар ликвидирован.