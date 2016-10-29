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Самолет загорелся во время взлета в США

Самолет загорелся во время взлета в США

Киев • УНН

 • 10662 просмотра

КИЕВ. 29 октября. УНН. В лайнера "Boeing - 767" американских авиалиний, именно в Майами, лопнула шина и поврежден двигатель, что и повлекло пожар передает УНН со ссылкой на Newsday.

Отмечается, что капитан судна отменил взлет, все пассажиры были эвакуированы.

В сети интернете появились многочисленные фото и видео ролики, в частности в Тwitter FlightAlerts и American Airlines.

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Сообщают, что 8 пассажиров получили легкие травмы. На борту находился 161 пассажир и 9 членов экипажа.

Инцидент произошел 28 октября, в 22:35 по киевскому времени.

В настоящее время пожар ликвидирован.

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