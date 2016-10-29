Літак загорівся під час зльоту у США
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. У лайнера "Boeing - 767" американських авіаліній, саме в Майямі, лопнула шина і пошкодився двигун, що спричинило пожежу передає УНН з посиланням на Newsday.
Зазначається, що капітан судна скасував зліт, всі пасажири були евакуйовані.
В мережі інтернеті з’явилися численні фото та відео ролики, зокрема у Тwitter FlightAlerts та American Airlines.
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Повідомляють, що 8 пасажирів, отримали легкі травми. На борту знаходився 161 пасажир і 9 членів екіпажу.
Інцидент стався, 28 жовтня, о 22:35 за києвським часом.
Наразі пожежу ліквідовано.