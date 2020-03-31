Самолет с новой партией ПЦР-тестов и средствами защиты прибыл в Украину

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) прибыл самолет, который доставил из Китая в Украину еще 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Главы государства.