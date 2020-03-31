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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 64389 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 76006 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 89331 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 87300 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 104176 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 87501 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 102899 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130981 просмотра

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Самолет с новой партией ПЦР-тестов и средствами защиты прибыл в Украину

Самолет с новой партией ПЦР-тестов и средствами защиты прибыл в Украину

Киев  •  УНН

 • 17255 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Международный аэропорт "Борисполь" (Киев) прибыл самолет, который доставил из Китая в Украину еще 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов для выявления коронавируса, 40 тыс. очков многоразового использования, медицинские маски и оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Главы государства.

Как сообщили в Офисе, после прохождения всех санитарных и таможенных процедур груз направят в больницы и лаборатории во все регионы Украины.

Средства защиты также будут переданы военным и работникам Государственной пограничной службы.

Кроме того, медицинские маски поступят в сети аптек, чтобы удовлетворить спрос населения.

Офис Президента Украины, осуществлял организацию доставки медицинского груза для системы здравоохранения, также способствовал ввозу в Украину экспресс-тестов и медицинских средств, закупленных отечественными предпринимателями, отметили в пресс-службе.

Напомним, 30 марта из Республики Корея в Украину прибыл самолет со 100 тыс. ПЦР-тестов для выявления COVID-19. Тест-системы доставили в инфекционные лаборатории всех областей страны.

Украинские Национальные Новости

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