З Південної Кореї в Україну прибуло 100 тисяч ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. З міста Сеула (Республіка Корея) до України прибув літак зі 100 тис. ПЛР-тестів виробництва компанії SolGent для виявлення COVID-19, передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Президента.
Постачання здійснила компанія Caremille для потреб системи охорони здоров'я України.
Після проходження митних процедур з оформлення тест-системи доставлять в інфекційні лабораторії всіх областей країни, які мають належні умови для зберігання.
Вантаж доправлено в Україну з ініціативи Офісу Президента, координацію здійснювало Посольство України в Республіці Корея.
Набір тест-системи компанії SolGent містить усі необхідні компоненти для полімеразної ланцюгової реакції. Тому при його використанні немає необхідності в додаткових реагентах. Тестування триває від 105 до 120 хвилин.
Раніше Президент повідомив, що в Україну окремим літаком прибуде 100 тис. ПЛР-тестів.