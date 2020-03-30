Из Южной Кореи в Украину прибыло 100 тыс. ПЦР-тестов для выявления коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Из города Сеула (Республика Корея) в Украину прибыл самолет с 100 тыс. ПЦР-тестов производства компании SolGent для выявления COVID-19, передает УНН со ссылкой на сообщение Офиса Президента.
Поставку осуществила компания Caremille для нужд системы здравоохранения Украины.
После прохождения таможенных процедур по оформлению тест-системы доставят в инфекционные лаборатории всех областей страны, которые имеют надлежащие условия для хранения.
Груз доставлен в Украину по инициативе Офиса Президента, координацию осуществляло Посольство Украины в Республике Корея.
Набор тест-системы компании SolGent содержит все необходимые компоненты для полимеразной цепной реакции. Поэтому при его использовании нет необходимости в дополнительных реагентах. Тестирование длится от 105 до 120 минут.
Ранее Президент сообщил, что в Украине отдельным самолетом прибудет 100 тыс. ПЦР-тестов.