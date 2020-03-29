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В Україну окремим літаком прибуде 100 тис. ПЛР-тестів - Президент

В Україну окремим літаком прибуде 100 тис. ПЛР-тестів - Президент

Київ • УНН

 • 12941 перегляди

КИЇВ. 29 березня. УНН. Україна очікує прибуття літака, який має доставити ще 100 тис. високоточних ПЛР-тестів. Про це заявив у відеозверненні Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

"Сьогодні в "Борисполі" приземлився другий літак з Китаю. Він доставив 300 тис. спеціальних респіраторів та 5 тис. захисних костюмів для наших лікарів, військових та поліцейських. Також на борту майже 2 млн масок для населення", - сказав Президент.

З його слів, вантаж уже розподілений та зараз прямує у регіони України.

Також Зеленський повідомив, що сьогодні вночі літак знову вилетить до Китаю за наступним вантажем.

"В цей же час, ми очікуємо прибуття окремої доставки 100 тис. високоточних ПЛР-тестів. Також з вівторка починають роботу два додаткові літаки, які регулярно доставлятимуть засоби захисту та медичне обладнання. Всі рейси будуть здійснюватись регулярно і до повного забезпечення всім необхідним наших лікарень та аптек", - додав він.

Як повідомлялося раніше в УНН, Україна очікує прибуття ще кількох літаків з меддопомогою - Зеленський. 

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