В Украину отдельным самолетом прибудет 100 тыс. ПЦР-тестов - Президент
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Украина ожидает прибытия самолета, который должен доставить еще 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов. Об этом заявил в видеообращении Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.
"Сегодня в "Борисполе "приземлился второй самолет из Китая. Он доставил 300 тыс. специальных респираторов и 5 тыс. защитных костюмов для наших врачей, военных и полицейских. Также на борту почти 2 млн масок для населения", - сказал Президент.
По его словам, груз уже распределен и сейчас направляется в регионы Украины.
Также Зеленский сообщил, что сегодня ночью самолет снова вилетит в Китай за следующим грузом.
"В это же время, мы ожидаем прибытия отдельной доставки 100 тыс. высокоточных ПЦР-тестов. Также со вторника начинают работу два дополнительных самолета, которые регулярно будут доставлять средства защиты и медицинское оборудование. Все рейсы будут осуществляться регулярно и до полного обеспечения всем необходимым наших больниц и аптек", - добавил он.
Как сообщалось ранее в УНН, Украина ожидает прибытия еще нескольких самолетов с медпомощью - Зеленский.