Україна очікує прибуття ще кількох літаків з меддопомогою - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Українська сторона наступного тижня очікує прибуття ще кількох літаків з іноземною медичною допомогою. Про це заявив у неділю Президент України Володимир Зеленський під час наради представників Кабінету міністрів та головних державних відомств, відповідальних за заходи із запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Про це повідомляє пресслужба Президента, передає УНН.
"Уже другий літак привіз сьогодні засоби для індивідуального захисту, дезінфекції, необхідне медичне обладнання. У виробників шалені черги по речі, необхідні для подолання інфекції. Але для українського уряду вони роблять пріоритет, завдяки чому нам не потрібно чекати на закупівлі тижнями. Наступного тижня ми очікуємо прибуття ще кількох літаків", – поінформував Зеленський.
Як повідомлялося раніше в УНН, сьогодні із КНР прибув другий літак з меддопомогою для України.