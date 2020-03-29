Боротьба з пандемією: із КНР прибув другий літак з меддопомогою для України

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КИЇВ. 29 березня. УНН. До України сьогодні прибув літак з китайського міста Сямень з медичними засобами. Це вже другий подібний транш допомоги України із Піднебесної. Про це у Telegram-каналі повідомила пресслужба Офісу Президента України, передає УНН.

"У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київ) приземлився вантажний літак авіакомпанії SCAT, який доправив з китайського міста Сямень чергову партію медичних засобів, необхідних для боротьби з поширенням коронавірусу", - повідомили в ОП.

Так, зазначений борт доставив в Україну 300 тис. респіраторів, 35 тис. захисних костюмів, 1,8 млн медичних масок та інші засоби захисту.

Після санітарної обробки, за інформацію Офісу, вантаж має надійти на логістичний склад, а після цього - буде доправлений у лікарні всіх областей України. Засоби захисту передадуть також для потреб Національної поліції та військовослужбовців.

Крім того, вночі окремим рейсом прибуде 100 тис. ПЛР-тестів.

"З вівторка будемо мати два додаткових літаки. Це допоможе аптечним мережам швидко наповнити ринок доступними масками та іншими засобами захисту", – повідомив заступник керівника Офісу Президента України, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця тижня з Китаю та Південної Кореї в Україну прибудуть літаки з медичним вантажем. 

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