Боротьба з пандемією: із КНР прибув другий літак з меддопомогою для України
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. До України сьогодні прибув літак з китайського міста Сямень з медичними засобами. Це вже другий подібний транш допомоги України із Піднебесної. Про це у Telegram-каналі повідомила пресслужба Офісу Президента України, передає УНН.
"У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" (Київ) приземлився вантажний літак авіакомпанії SCAT, який доправив з китайського міста Сямень чергову партію медичних засобів, необхідних для боротьби з поширенням коронавірусу", - повідомили в ОП.
Так, зазначений борт доставив в Україну 300 тис. респіраторів, 35 тис. захисних костюмів, 1,8 млн медичних масок та інші засоби захисту.
Після санітарної обробки, за інформацію Офісу, вантаж має надійти на логістичний склад, а після цього - буде доправлений у лікарні всіх областей України. Засоби захисту передадуть також для потреб Національної поліції та військовослужбовців.
Крім того, вночі окремим рейсом прибуде 100 тис. ПЛР-тестів.
"З вівторка будемо мати два додаткових літаки. Це допоможе аптечним мережам швидко наповнити ринок доступними масками та іншими засобами захисту", – повідомив заступник керівника Офісу Президента України, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко.
Нагадаємо, раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що до кінця тижня з Китаю та Південної Кореї в Україну прибудуть літаки з медичним вантажем.