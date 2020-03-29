Борьба с пандемией: из КНР прибыл второй самолет с медпомощью для Украины

КИЕВ. 29 марта. УНН. В Украину сегодня прибыл самолет из китайского города Сямэнь с медицинскими средствами. Это уже второй подобный транш помощи Украине из Поднебесной. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины, передает УНН.