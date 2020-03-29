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Борьба с пандемией: из КНР прибыл второй самолет с медпомощью для Украины

Борьба с пандемией: из КНР прибыл второй самолет с медпомощью для Украины

Киев  •  УНН

 • 15575 просмотра

КИЕВ. 29 марта. УНН. В Украину сегодня прибыл самолет из китайского города Сямэнь с медицинскими средствами. Это уже второй подобный транш помощи Украине из Поднебесной. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Офиса Президента Украины, передает УНН.

"В Международном аэропорту "Борисполь" (Киев) приземлился грузовой самолет авиакомпании SCAT, который доставил из китайского города Сямэнь очередную партию медицинских средств, необходимых для борьбы с распространением коронавируса", - сообщили в ОП.

Так, указанный борт доставил в Украину 300 тыс. респираторов, 35 тыс. защитных костюмов, 1,8 млн медицинских масок и другие средства защиты.

После санитарной обработки, по информации Офиса, груз должен поступить на логистический склад, а после этого - будет доставлен в больницы всех областей Украины. Средства защиты передадут также для нужд Национальной полиции и военнослужащих.

Кроме того, ночью отдельным рейсом прибудет 100 тыс. ПЦР-тестов.

"Со вторника будем иметь два дополнительных самолета. Это поможет аптечным сетям быстро наполнить рынок доступными масками и другими средствами защиты", - сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины, секретарь Координационного совета по противодействию распространению COVID-19 Кирилл Тимошенко.

Напомним, ранее Президент Владимир Зеленский заявил, что до конца недели из Китая и Южной Кореи в Украину прибудут самолеты с медицинским грузом.

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