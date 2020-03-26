Ще два літаки доставлять Україні допомогу з Китаю та Південної Кореї - Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. До кінця тижня з Китаю та Південної Кореї в Україну прибудуть літаки з медичним вантажем. Про це у відеозверненні в четвер заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.
“Вночі з Південної Кореї вилітає літак, який має доставити 100 тис. тест-систем ПЛР. Завтра чекаємо прибуття з Китаю близько 200 тис. спеціальних медичних респіраторів, захисні костюми для лікарів, 100 тис. ПЛР-тестів, апарати штучної вентиляції легень, велику кількість масок для аптек”, — сказав Президент.
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З його слів, після повернення та відпочинку екіпажу літак одразу вилетить в Китай за наступною партією.
Як повідомляв УНН, у Президента підготували другий рейс до Китаю за тестами на коронавірус.