Ще два літаки доставлять Україні допомогу з Китаю та Південної Кореї - Президент

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Київ • УНН

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КИЇВ. 26 березня. УНН. До кінця тижня з Китаю та Південної Кореї в Україну прибудуть літаки з медичним вантажем. Про це у відеозверненні в четвер заявив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

“Вночі з Південної Кореї вилітає літак, який має доставити 100 тис. тест-систем ПЛР. Завтра чекаємо прибуття з Китаю близько 200 тис. спеціальних медичних респіраторів, захисні костюми для лікарів, 100 тис. ПЛР-тестів, апарати штучної вентиляції легень, велику кількість масок для аптек”, — сказав Президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Зеленського розповіли, як розподілять доставлені з Китаю тести на коронавірус

З його слів, після повернення та відпочинку екіпажу літак одразу вилетить в Китай за наступною партією.

Як повідомляв УНН, у Президента підготували другий рейс до Китаю за тестами на коронавірус.

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