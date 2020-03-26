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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 78740 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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Еще два самолета доставят Украине помощь из Китая и Южной Кореи - Президент

Еще два самолета доставят Украине помощь из Китая и Южной Кореи - Президент

Киев  •  УНН

 • 12978 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. К концу недели из Китая и Южной Кореи в Украину прибудут самолеты с медицинским грузом. Об этом в видеообращении в четверг заявил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

"Ночью из Южной Кореи вылетает самолет, который должен доставить 100 тыс. тест-систем ПЦР. Завтра ждем прибытия из Китая около 200 тыс. специальных медицинских респираторов, защитные костюмы для врачей, 100 тыс. ПЦР-тестов, аппараты искусственной вентиляции легких, большое количество масок для аптек", - сказал Президент.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Зеленского рассказали, как распределят доставленные из Китая тесты на коронавирус

По его словам, после возвращения и отдыха экипажа самолет сразу вылетит в Китай за следующей партией.

Как сообщал УНН, у Президента подготовили второй рейс в Китай за тестами на коронавирус.

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