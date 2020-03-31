Літак з новою партією ПЛР-тестів та засобами захисту прибув в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 31 березня. УНН. У Міжнародний аеропорт “Бориспіль” (Київ) прибув літак, який доправив з Китаю в Україну ще 100 тис. високоточних ПЛР-тестів для виявлення коронавірусу, 40 тис. окулярів багаторазового використання, медичні маски та обладнання для апаратів штучної вентиляції легень (ШВЛ), передає УНН із посиланням на повідомлення Офісу Глави держави.
Як повідомили в Офісі, після проходження всіх санітарних та митних процедур вантаж спрямують до лікарень та лабораторій у всі регіони України.
Засоби захисту також будуть передані військовим і працівникам Державної прикордонної служби.
Крім того, медичні маски надійдуть у мережі аптек, щоб задовольнити попит населення.
Офіс Президента України, який здійснював організацію доставки медичного вантажу для системи охорони здоров’я, також сприяв ввезенню в Україну експрес-тестів та медичних засобів, закуплених вітчизняними підприємцями, відзначили у пресслужбі.
Нагадаємо, 30 березня з Республіки Корея до України прибув літак зі 100 тис. ПЛР-тестів для виявлення COVID-19. Тест-системи доставили в інфекційні лабораторії всіх областей країни.