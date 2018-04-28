Самолет с группой украинских туристов вылетел из Египта во Львов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Часть украинских туристов доставляют из Шарм-эль-Шейхе во Львов. Об этом сообщил начальник управления Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Василий Кирилич в Twitter, передает УНН.
“Самолет по направлению Шарм-эль-Шейх — Львов — в воздухе. Следующие рейсы — в Киев”, — написал Кирилич.
Напомним, 27 апреля по техническим причинам аэропорта города Шарм-эль-Шейх было задержан вылет чартерного самолета авиакомпании UM Air с 215 украинскими туристами во Львов. Также по определенным причинам не смог вылететь в Украину самолет авиакомпании Egypt Air, который был зафрахтованный украинским авиаперевозчиком.
Людей разместили в гостинице Experience Park Land.