Самолет с группой украинских туристов вылетел из Египта во Львов

“Самолет по направлению Шарм-эль-Шейх — Львов — в воздухе. Следующие рейсы — в Киев”, — написал Кирилич.

Напомним, 27 апреля по техническим причинам аэропорта города Шарм-эль-Шейх было задержан вылет чартерного самолета авиакомпании UM Air с 215 украинскими туристами во Львов. Также по определенным причинам не смог вылететь в Украину самолет авиакомпании Egypt Air, который был зафрахтованный украинским авиаперевозчиком.

Людей разместили в гостинице Experience Park Land.