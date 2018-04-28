Літак з групою українських туристів вилетів з Єгипту до Львова
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Частину українських туристів доставляють з Шарм-ель-Шейху до Львова. Про це повідомив начальник управління Департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ Василь Кирилич у Twitter, інформує УНН.
“Літак за напрямом Шарм-ель-Шейх - Львів - у повітрі. Наступні рейси - до Києва”, — написав Кирилич.
Нагадаємо, 27 квітня за технічних причин з аеропорту міста Шарм-ель-Шейх було затримано виліт чартерного літака авіакомпанії UM Air з 215 українськими туристами до Львова. Також через певні причини не зміг відлетіти в Україну літак авіакомпанії Egypt Air, що був зафрахтований українським авіаперевізником.
Людей розмістили у готелі Experience Park Land.