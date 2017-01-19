Самолет с членом верховного суда страны разбился в Бразилии
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. В Бразилии во время аварии легкомоторного самолета у острова Раса недалеко от побережья штата Рио-де-Жанейро погиб один из членов Федерального верховного суда страны Теори Завацкий, передает УНН со ссылкой на Globo.
По предварительным данным, в восьмиместном самолете находились по меньшей мере три человека. Самолет вылетел из Сан-Паулу в Парати днем 19 января и потерпел крушение у 13.00 по местному времени (07.00 по Киеву).
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По словам пресс-секретаря пожарного департамента Бразилии, один из членов экипажа в ходе поисков был найден живым недалеко от места аварии. Известно, что самолет принадлежал предпринимателю Карлосу Альберто Фильгерасу, владельцу отелей в Сан-Паулу.