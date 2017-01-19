Літак з членом верховного суду країни розбився у Бразилії
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. У Бразилії під час аварії легкомоторного літака біля острова Раса недалеко від узбережжя штату Ріо-де-Жанейро загинула одна з членів Федерального верховного суду країни Теорі Завацький, передає УНН з посиланням на Globo.
За попередніми даними, в восьмимісному літаку знаходилися щонайменше три людини. Літак вилетів з Сан-Паулу в Параті вдень 19 січня і зазнав аварії біля 13.00 за місцевим часом (07.00 за Києвом).
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За словами прес-секретаря пожежного департаменту Бразилії, один з членів екіпажу в ході пошуків був знайдений живим недалеко від місця аварії. Відомо, що літак належав підприємцю Карлосу Альберто Фільгерасу, власнику готелів в Сан-Паулу.