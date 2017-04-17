Самолет упал на супермаркет в Португалии, есть жертвы

По данным портала, инцидент произошел в городе Кашкайш. Самолет вылетел с аэродрома и через некоторое время взорвался в воздухе, обломки судна упали на супермаркет и припаркованные рядом автомобили. Жертвами авиакатастрофы стали пилот, трое пассажиров самолета и водитель грузовика, который разгружал продукты для магазина.

Сообщается, что среди жертв трое французов и один гражданин Швейцарии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Австралии легкий самолет разбился во время авиашоу

На месте происшествия работают 50 сотрудников пожарной службы. От крыши супермаркета поднимается высокий столб дыма. Обстоятельства инцидента выясняются.