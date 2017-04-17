Самолет упал на супермаркет в Португалии, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Пять человек погибли в результате падения малого самолета на супермаркет недалеко от столицы Португалии Лиссабона. Об этом сообщает информационный портал Jornal de negocias, передает УНН.
По данным портала, инцидент произошел в городе Кашкайш. Самолет вылетел с аэродрома и через некоторое время взорвался в воздухе, обломки судна упали на супермаркет и припаркованные рядом автомобили. Жертвами авиакатастрофы стали пилот, трое пассажиров самолета и водитель грузовика, который разгружал продукты для магазина.
Сообщается, что среди жертв трое французов и один гражданин Швейцарии.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Австралии легкий самолет разбился во время авиашоу
На месте происшествия работают 50 сотрудников пожарной службы. От крыши супермаркета поднимается высокий столб дыма. Обстоятельства инцидента выясняются.