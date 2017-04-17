Літак упав на супермаркет у Португалії, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. П'ятеро людей загинули в результаті падіння малого літака на супермаркет недалеко від столиці Португалії Лісабона. Про це повідомляє інформаційний портал Jornal de negocias, передає УНН.
За даними порталу, інцидент стався у місті Кашкайш. Літак вилетів з аеродрому і через деякий час вибухнув в повітрі, уламки судна впали на супермаркет і припарковані поруч автомобілі. Жертвами авіакатастрофи стали пілот, троє пасажирів літака і водій вантажівки, який розвантажував продукти для магазину.
Повідомляється, що серед жертв троє французів і один громадянин Швейцарії.
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На місці події працюють 50 співробітників пожежної служби. Від даху супермаркету піднімається високий стовп диму. Обставини інциденту з'ясовуються.