Самолет президента Польши, летевший в Жешув, совершил аварийную посадку в Варшаве

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"Произошла аварийная посадка самолета с президентом Анджеем Дудой, самолет вернулся в Варшаву; сейчас мы ждем вылета резервного самолета в Жешув", - сообщил Кумох.

Детали

По его словам, программа визита в Жешув президентов Польши и США будет несколько изменена. После прибытия президента Анджея Дуды в Жешув его встретит Байден, который сегодня прибыл в Польшу.

Напомним

Как писал УНН, Джо Байден планирует во время визита в Польшу встретиться с беженцами из Украины.