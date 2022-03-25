Літак президента Польщі, що летів до Жешува, здійснив аварійну посадку у Варшаві
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Літак президента Польщі Анджея Дуди, що летів на зустріч з президентом США Джо Байденом в польське місто Жешув, повернувся до Варшави. Про це повідомив у п'ятницю представник канцелярії Дуди Якуб Кумох, пише УНН.
Цитата
"Сталася аварійна посадка літака з президентом Анджеєм Дудою, літак повернувся до Варшави; зараз ми чекаємо вильоту резервного літака в Жешув", - повідомив Кумох.
Деталі
За його словами, програма візиту в Жешув президентів Польщі та США буде дещо змінена. Після прибуття президента Анджея Дуди в Жешув його зустріне Байден, який сьогодні прибув до Польщі.
Нагадаємо
Як писав УНН, Джо Байден планує під час візиту до Польщі зустрітися з біженцями з України.