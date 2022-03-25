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Байден собирается встретиться в Польше с украинскими беженцами

Киев • УНН

 • 129422 просмотра

КИЕВ. 25 марта. УНН. Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден планирует во время визита в Польшу, который состоится на этой неделе, встретиться с беженцами из Украины. Об этом он заявил на пресс-конференции в Брюсселе, пишет УНН.

Байден собирается встретиться в Польше с украинскими беженцами

Цитата

"Я хочу увидеть этих людей, и я надеюсь, что я смогу встретиться с ними", - заявил Байден.

Детали

При этом глава Белого дома не сказал, где именно в Польше он ожидает пообщаться с украинскими беженцами. Однако выразил надежду, что увидится со многими из них.

Вопрос кризиса беженцев станет одним из ключевых, когда Байден встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, а также посетит американские войска, которые дислоцируются в Жешуве, вблизи границы с Украиной.

Также перед этим визитом должна была состояться встреча с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе, где в четверг состоялся саммит лидеров НАТО и G7.

Дополнения

Соединенные Штаты Америки примут до 100 000 беженцев из Украины, тогда как по меньшей мере 3,5 миллиона украинцев пересекли границу в связи с нападением россии.

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