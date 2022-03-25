Байден збирається зустрітися в Польщі з українськими біженцями
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден планує під час візиту до Польщі, який відбудеться цього тижня, зустрітися з біженцями з України. Про це він заявив на пресконференції в Брюсселі, пише УНН.
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"Я хочу побачити цих людей, і я сподіваюся, що я зможу зустрітися з ними", - заявив Байден.
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При цьому очільник Білого дому не сказав, де саме в Польщі він очікує поспілкуватися з українськими біженцями. Однак висловив сподівання, що побачиться з багатьма з них.
Питання кризи біженців стане одним із ключових, коли Байден зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою, а також відвідає американські війська, які дислокуються в Жешуві, поблизу кордону з Україною.
Також перед цим візитом мала відбутися зустріч з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн у Брюсселі, де в четвер відбувся саміт лідерів НАТО та G7.
Доповнення
Сполучені Штати Америки приймуть до 100 000 біженців з України, тоді як щонайменше 3,5 мільйони українців перетнули кордон у зв’язку з нападом росії.