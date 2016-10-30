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Самолет премьера Канады совершил экстренную посадку

Самолет премьера Канады совершил экстренную посадку

Киев • УНН

 • 15011 просмотра

КИЕВ. 30 октября. УНН. Самолет премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который направлялся в Брюссель на подписание договора СЕТА, вернулся в Оттаву, передает УНН со ссылкой на The Chronicle Herald.

Уточняется, что причиной возвращения были "механические проблемы" с плоскостью с участием закрылки.

Самолет приземлился в канадском аэропорту без происшествий. Он был в воздухе в течение примерно 30 минут.

Д.Трюдо должен встретиться с лидерами Европейского Союза в Брюсселе в воскресенье, они должны подписать соглашение СЕТА.

Напомним, что Д.Трюдо должен был подписать соглашение ранее на этой неделе, но бельгийский регион Валлония ставит под сомнение будущее соглашения. В Валлонии провели вето на поддержку Бельгией соглашения, которое требует одобрения всех 28 стран ЕС.

Как сообщал УНН, Бельгия подписала соглашение о ЗСТ между ЕС и Канадой.

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