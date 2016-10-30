Самолет премьера Канады совершил экстренную посадку
Киев • УНН
КИЕВ. 30 октября. УНН. Самолет премьер-министра Канады Джастина Трюдо, который направлялся в Брюссель на подписание договора СЕТА, вернулся в Оттаву, передает УНН со ссылкой на The Chronicle Herald.
Уточняется, что причиной возвращения были "механические проблемы" с плоскостью с участием закрылки.
Самолет приземлился в канадском аэропорту без происшествий. Он был в воздухе в течение примерно 30 минут.
Д.Трюдо должен встретиться с лидерами Европейского Союза в Брюсселе в воскресенье, они должны подписать соглашение СЕТА.
Напомним, что Д.Трюдо должен был подписать соглашение ранее на этой неделе, но бельгийский регион Валлония ставит под сомнение будущее соглашения. В Валлонии провели вето на поддержку Бельгией соглашения, которое требует одобрения всех 28 стран ЕС.
Как сообщал УНН, Бельгия подписала соглашение о ЗСТ между ЕС и Канадой.