Літак прем'єра Канади здійснив екстрену посадку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Літак прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, який прямував до Брюсселя на підписання договору СЕТА, повернувся в Оттаву, передає УНН з посиланням на The Chronicle Herald.
Уточнюється, що причиною повернення були “механічні проблеми” з площиною за участю закрилки.
Літак приземлився в канадському аеропорту без пригод. Він був в повітрі протягом приблизно 30 хвилин.
Д.Трюдо має зустрітися з лідерами Європейського Союзу в Брюсселі в неділю, де вони повинні підписати угоду СЕТА.
Нагадаємо, що Д.Трюдо мав підписати угоду раніше на цьому тижні, але бельгійський регіон Валлонія ставить під сумнів майбутнє угоди. У Валлонії заветували підтримку Бельгією угоди, яка вимагає схвалення всіх 28 країн ЄС.
Як повідомляв УНН, Бельгія підписала угоду про ЗВТ між ЄС і Канадою.