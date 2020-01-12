Самолет Минобороны вернется из Ирана только по завершению процедур и с телами погибших украинцев - Данилов
Киев • УНН
КИЕВ. 12 января. УНН. Борт Министерства обороны вернется из Тегерана только по завершению всех процедур и когда можно будет забрать тела всех 11 граждан Украины, погибших в авиакатастрофе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу секретаря СНБО Алексея Данилова.
"Борт Минобороны Украины вернется из Тегерана только по совершению всех процедур и когда мы сможем забрать тела всех 11 граждан Украины, погибших в авиакатастрофе. Все специалисты, необходимые для этого, будут работать до конца", говорится в сообщении.
При необходимости будут направляться дополнительные силы, добавил секретарь СНБО.
Напомним, украинские эксперты, находящихся в Иране с 9 января, работают над расшифровкой "черных ящиков" со сбитого ракетой украинского пассажирского самолета.