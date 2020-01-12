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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 110929 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 113539 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 112033 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 124618 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104219 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107433 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107665 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131792 просмотра

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Самолет Минобороны вернется из Ирана только по завершению процедур и с телами погибших украинцев - Данилов

Самолет Минобороны вернется из Ирана только по завершению процедур и с телами погибших украинцев - Данилов

Киев  •  УНН

 • 10333 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Борт Министерства обороны вернется из Тегерана только по завершению всех процедур и когда можно будет забрать тела всех 11 граждан Украины, погибших в авиакатастрофе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу секретаря СНБО Алексея Данилова.

"Борт Минобороны Украины вернется из Тегерана только по совершению всех процедур и когда мы сможем забрать тела всех 11 граждан Украины, погибших в авиакатастрофе. Все специалисты, необходимые для этого, будут работать до конца", говорится в сообщении.

При необходимости будут направляться дополнительные силы, добавил секретарь СНБО.

Напомним, украинские эксперты, находящихся в Иране с 9 января, работают над расшифровкой "черных ящиков" со сбитого ракетой украинского пассажирского самолета.

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