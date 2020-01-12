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Літак Міноборони повернеться з Ірану тільки по завершенню процедур і з тілами загиблих українців - Данилов

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Борт Міністерства оборони повернеться з Тегерана тільки по завершенню усіх процедур та коли можна буде забрати тіла усіх 11 громадян України, загиблих у авіакатастрофі. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку секретаря РНБО Олексія Данилова.

"Борт Міноборони України повернеться з Тегерану тільки по звершенню усіх процедур та коли ми зможемо забрати тіла усіх 11 громадян України, загиблих у авіакатастрофі. Усі фахівці, необхідні для цього, будуть працювати до кінця", йдеться у повідомленні.

За необхідності будуть направлятися додаткові сили, додав секретар РНБО.

Нагадаємо, українські експерти, які перебувають в Ірані з 9 січня, працюють над розшифруванням “чорних скриньок” зі збитого ракетою українського пасажирського літака.

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