Літак Міноборони повернеться з Ірану тільки по завершенню процедур і з тілами загиблих українців - Данилов
Київ • УНН
КИЇВ. 12 січня. УНН. Борт Міністерства оборони повернеться з Тегерана тільки по завершенню усіх процедур та коли можна буде забрати тіла усіх 11 громадян України, загиблих у авіакатастрофі. Про це повідомляє УНН з посиланням на сторінку секретаря РНБО Олексія Данилова.
"Борт Міноборони України повернеться з Тегерану тільки по звершенню усіх процедур та коли ми зможемо забрати тіла усіх 11 громадян України, загиблих у авіакатастрофі. Усі фахівці, необхідні для цього, будуть працювати до кінця", йдеться у повідомленні.
За необхідності будуть направлятися додаткові сили, додав секретар РНБО.
Нагадаємо, українські експерти, які перебувають в Ірані з 9 січня, працюють над розшифруванням “чорних скриньок” зі збитого ракетою українського пасажирського літака.