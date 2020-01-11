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РНБО: українські експерти працюють над розшифруванням “чорних скриньок” зі збитого літака

РНБО: українські експерти працюють над розшифруванням “чорних скриньок” зі збитого літака

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 січня. УНН. Українські експерти, які перебувають в Ірані, наразі працюють над розшифруванням “чорних скриньок” зі збитого ракетою українського пасажирського літака. Про це йшлося на нараді з представниками органів сектору безпеки і оборони з питань катастрофи літака авіакомпанії “Міжнародні авіалінії України” в Ірані, яка відбулася у Раді національної безпеки і оборони України. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Апарату РНБО.

Провів нараду секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов.

Секретар РНБО України повідомив, що Президент України Володимир Зеленський провів розмову з представниками української експертної групи і подякував їм за роботу.

Голова Служби безпеки України Іван Баканов поінформував про перебіг роботи української експертної групи.

Перший заступник Міністра внутрішніх справ України Сергій Яровий повідомив, що експерти МВС України та слідчі Національної поліції зібрали ДНК-зразки родичів загиблих і направили сьогодні зранку електронну ДНК-формулу українським експертам, які працюють на місці трагедії у Тегерані. “Очікуємо від іранської сторони ідентифікації тіл та повернення їх до Києва”, — сказав він.

За словами Першого заступника Генерального прокурора України Віталія Каська, триває робота над кваліфікацією злочинних діянь, що призвели до трагедії.

На нараді також йшлося про те, що нині українські експерти працюють над розшифруванням інформації, що міститься у “чорних скриньках” літака Boeing 737 рейсу PS 752.

Нагадаємо, що сьогодні зранку Іран офіційно визнав, що український пасажирський літак був збитий військовими цієї країни.

Літак МАУ зазнав катастрофи неподалік від столиці Ірану міста Тегеран, незабаром після вильоту, рано вранці 8 січня.

На борту літака було 167 пасажирів (більшість з них громадяни Ірану та Канади) і 9 членів екіпажу - громадяни України. Всі загинули.

У ніч на 11 січня Іран визнав, що український літак був збитий військової ракетою.

Нагадаємо, раніше Іран заперечував, що авіалайнер МАУ, який зазнав катастрофи під Тегераном, був збитий ракетою.

Іран запросив представників компанії Boeing взяти участь в розслідуванні причин аварії під Тегераном пасажирського літака "Міжнародних авіаліній України".

Раніше офіційний представник МЗС Ірану Аббас Мусаві звернувся до Канади і низки інших країн з проханням поділитися даними про катастрофу літака МАУ.

"Ми звертаємося до прем'єр-міністра Канади і будь-якого іншого уряду, у якого є інформація про катастрофу, щоб передати її слідчому комітету в Ірані", - сказав Мусаві.

Варто зазначити, що ЗМІ повідомили про те, що український авіалайнер, що розбився в середу в Тегерані, могли помилково збити іранські зенітні ракетні системи (ЗРС).

Крім того, пізніше прем'єр Канади Джастін Трюдо відкрито заявив, що літак МАУ в Ірані був збитий іранськими силами ППО.

Як повідомляв УНН, в четвер увечері The New York Times показав відео з ракетою, яка нібито збила український літак над Іраном.

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